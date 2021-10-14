В МИД РФ призвали Баку и Ереван соблюдать перемирие в Карабахе

Россия выступает за последовательное неукоснительное соблюдение всех положений трёхстороннего соглашения лидеров Азербайджана, России и Армении, заключенного 10 ноября 2020 года. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru. Дипломат также призвала стороны устранить имеющиеся взаимные раздражители в гуманитарном поле, в том числе обменяться пленными по формуле «все на всех» и картами минных полей.

Мы рассчитываем, что тем самым будут создаваться необходимые условия для нормализации взаимоотношений Баку и Еревана, в том числе и в части имеющихся сложных двусторонних вопросов, — сказала Захарова.

Во вторник прошла трёхсторонняя встреча с религиозными лидерами России, Азербайджана и Армении в Москве. По словам официального представителя российского МИДа, прошедшая встреча религиозных деятелей является уникальным форматом, так как он способствует углублению взаимопонимания межконфессионального диалога. Российская сторона исходит из того, что состоявшиеся переговоры послужат нормализации отношений и оздоровлению общей обстановки в Закавказье, включая укрепление доверия, решение гуманитарных задач и сохранение объектов культурного наследия.

Ранее Захарова заявила, что российская сторона исходит из приоритета поддержания геополитической стабильности и безопасности в регионе Южного Кавказа. Она также напомнила о предложенной инициативе создания формата «3+3» с участием России, Ирана, Азербайджана, Армении, Грузии и Турции и отметила позитивное отношение к ней иранской стороны.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.