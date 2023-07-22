В МИД Польши вызовут посла России из-за слов Путина о Сталине

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сергей Андреев

Посол России Сергей Андреев будет вызван в МИД Польши из-за слов президента РФ Владимира Путина о том, что Варшава получила часть земель благодаря лидеру СССР Иосифу Сталину, сообщил польский премьер Матеуш Моравецкий. На своей странице в Twitter он назвал Сталина военным преступником, виновным в смерти сотен тысяч польских граждан.

Сталин был военным преступником, виновным в гибели сотен тысяч поляков. Историческая правда не подлежит сомнению. Российский посол будет вызван в МИД, — написал Моравецкий.

21 июля Путин на совещании Совета безопасности заявил, что именно благодаря Советскому Союзу и Сталину в частности Польша получила «значительные земли на западе», в прошлом принадлежавшие Германии. Президент РФ отметил, что СССР пришел полякам на помощь, когда западные союзники бросили Варшаву на «съедение германской военной машине», а впоследствии республика утратила свою государственность и независимость.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в ходе совещания 21 июля доложил Путину, что Польша может взять под свой контроль западные территории Украины, разместив на них свои войска. При этом поражение Украины в конфликте, по словам директора СВР, это «только вопрос времени».

Комментируя эти высказывания, депутат Госдумы Дмитрий Новиков указал, что Варшава уже заявляет территориальные претензии на Львов, считая включение города в свой состав исторически справедливым.