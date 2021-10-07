В МИД РФ озаботились ростом активности ИГ в Афганистане

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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создаст в своей структуре специальный центр по противодействию «глобальному вызову» со стороны КНР, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте агентства.

Директор ЦРУ Уильям Бернс объявил о создании China Mission Center [«Центр операций по КНР»] для реагирования на глобальный вызов со стороны КНР, который затрагивает все области деятельности управления, — говорится...