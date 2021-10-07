В МИД РФ озаботились ростом активности ИГ в Афганистане

Россия обеспокоена ростом активности боевиков «Исламского государства» (движение запрещено в РФ) в Афганистане. Москва с тревогой отмечает деятельность ИГ в районе российского посольства в Кабуле. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция брифинга ведётся на странице российского внешнеполитического ведомства в Twitter.
По словам Захаровой, группировка активизировала боевые действия на юге Афганистана. МИД РФ с особой тревогой отмечает деятельность ИГ в районе расположения посольства России в Кабуле.
Мы призываем афганские власти принять дополнительные меры по обеспечению безопасности российской дипмиссии, а также находящихся на территории Афганистана российских граждан, — сказала Захарова.
Ранее сообщалось о взрыве у входа в мечеть Идхаг, где проходила церемония прощания с матерью представителя «Талибана» (движение запрещено в РФ) Забихуллы Муджахида. Как сообщается, после взрыва началась перестрелка между талибами и боевиками одной из ячеек запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство». Муджахид инцидент подтвердил и отметил, что взрыв произошёл при большом скоплении людей, в результате чего погибли мирные жители.