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В МИД РФ озаботились ростом активности ИГ в Афганистане

16:18, 07 октября 2021
В МИД РФ озаботились ростом активности ИГ в Афганистане Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Россия обеспокоена ростом активности боевиков «Исламского государства» (движение запрещено в РФ) в Афганистане. Москва с тревогой отмечает деятельность ИГ в районе российского посольства в Кабуле. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция брифинга ведётся на странице российского внешнеполитического ведомства в Twitter.

По словам Захаровой, группировка активизировала боевые действия на юге Афганистана. МИД РФ с особой тревогой отмечает деятельность ИГ в районе расположения посольства России в Кабуле.

Мы призываем афганские власти принять дополнительные меры по обеспечению безопасности российской дипмиссии, а также находящихся на территории Афганистана российских граждан, — сказала Захарова.

Ранее сообщалось о взрыве у входа в мечеть Идхаг, где проходила церемония прощания с матерью представителя «Талибана» (движение запрещено в РФ) Забихуллы Муджахида. Как сообщается, после взрыва началась перестрелка между талибами и боевиками одной из ячеек запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство». Муджахид инцидент подтвердил и отметил, что взрыв произошёл при большом скоплении людей, в результате чего погибли мирные жители.

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