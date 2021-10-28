В МИД ответили на вопрос о Зангезурском коридоре

Наиболее оптимальной формой для проработки разблокирования транспортных коммуникаций в Закавказье является трёхсторонняя рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru об открытии Зангезурского коридора. Его фундамент был заложен президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым совместно с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом во время однодневного визита в Карабах.

Захарова напомнила, что рабочая группа была создана по итогам трёхсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января текущего года. На настоящий момент состоялись 8 заседаний этого механизма. Она отметила, что все стороны высоко оценивают его деятельность.

Мы считали бы правильным придерживаться заявлений и шагов, которые способствуют реализации трёхсторонних договорённостей по разблокированию всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе, — сказала Захарова.

Ранее Эрдоган заявил, что Зангезурский коридор поможет жителям Армении свободно перемещаться в Россию и по миру. По его мнению, урегулирование конфликта в Карабахе принесёт огромную пользу региону. Также он подчеркнул, что от прекращения войны на этой территории выиграют не только Азербайджан и Армения, но и весь мир в целом.

Во время краткого визита в Карабах Эрдоган и Алиев также ввели в действие Физулинский международный аэропорт. Главам двух государств был вручены символические ключи от новой воздушной гавани. В Карабахе также анонсировано появление еще двух авиаузлов — в Лачинском и Зангеланском районах.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.