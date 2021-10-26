В МИД обеспокоены стремлением США размещать ракеты в Европе и Азии

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Москва проверяет информацию о применении Украиной турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, заявление Генштаба ВСУ о применении БПЛА может оказаться вымыслом, пишет РИА Новости.

Лавров уточнил, что Москва осуществляет проверку информации о применении беспилотников «всеми возможными средствами», в том числе в контактах с представителями Донбасса. Из последних заявлений, которыми изобилует киевская власть и которыми...