В МИД обеспокоены стремлением США размещать ракеты в Европе и Азии
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
14:00, 27 октября 2021
Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об обеспокоенности по поводу стремлений США размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он отметил, что эти ракетные системы запрещены Договором о РСМД, передаёт РИА Новости.
В целом, если говорить о других странах и регионах, нас, конечно же, беспокоит декларируемое американцами стремление размещать те ракетные системы, которые были запрещены Договором о РСМД, в наземном исполнении, естественно, не только в Европе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ёном.
Ранее спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт заявил, что Россия должна убрать из Европы ракеты, нарушающие, по мнению американской стороны, ДРСМД. Так он ответил на просьбу разъяснить отношение нынешней администрации Белого дома к предложению российского президента Владимира Путина ввести моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.