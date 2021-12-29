В МИД КНР заявили о недоверии к США на фоне постоянных провокаций

Китай испытывает большое недоверие к США, так как Вашингтон постоянно идёт на новые провокации и предпринимает действия, которые портят китайско-американские отношения, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Однако, по его словам, сотрудничество двух стран ещё может улучшиться, сообщает ТАСС.

Действия США противоречат их заявлениям, что вызывает у людей серьёзное недоверие, — сказал Ван И.

Он считает, что в 2021 году Вашингтон «осознал, что ему не удастся путём давления заставить Пекин отступить».

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сказал, что американские власти нарушают свои обещания и пренебрегают принципом «одного Китая». По его мнению, Вашингтон пытается использовать Тайвань в собственных интересах для сдерживания Китая и не соблюдает основополагающие правила поддержания международных отношений.

Более того, по данным Китайского аналитического центра, американские военные ведут чрезвычайно интенсивные операции около КНР, речь идёт о воздушной разведке и учениях авианосных групп. Китайские аналитики предсказали дальнейшее наращивание военной активности США. По их мнению, это может произойти на фоне подписания американским лидером Джо Байденом оборонного бюджета на 2022 финансовый год, который в том числе предусматривает увеличение военных расходов в отношении КНР.