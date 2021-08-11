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В МИД Эстонии Белоруссию обвинили в гибридной атаке

23:37, 11 августа 2021
В МИД Эстонии Белоруссию обвинили в гибридной атаке Ева-Мария Лийметс Фото: Janine Schmitz/photothek.de/imago-images.de/Global Look Press
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Министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс назвала ситуацию с мигрантами на восточных границах Евросоюза «гибридной атакой» Белоруссии, сообщает РИА Новости.

Проблемы с нелегальными мигрантами в последнее время испытывают власти Литвы и Латвии. Лийметс считает, что поток людей через внешние границы ЕС и НАТО направляется Белоруссией.

Это проблема не только Литвы или Латвии — исходя из солидарности и сотрудничества стран Балтии, ясно, что мы не должны совместно допустить, чтобы безопасность нашего региона была подорвана, — отметила Лийметс.

Она добавила, что решить проблему поможет общение со странами, из которых едут мигранты. И Европейский союз в целом, и государства-члены должны быть готовы отреагировать и вмешаться в ситуацию на ранней стадии, подчеркнула министр.

Ранее стало известно, что премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш расценил увеличение потока нелегальных мигрантов на латвийско-белорусской границе как гибридную войну Минска против Евросоюза. По мнению Кариньша, власти Латвии не должны позволить оказавшимся в Белоруссии мигрантам нелегально пересекать границу страны, так как это «внешний рубеж ЕС».

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