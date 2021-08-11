Премьер Латвии обвинил Белоруссию в гибридной войне против ЕС

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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш расценил увеличение потока нелегальных мигрантов на латвийско-белорусской границе как гибридную войну Минска против Евросоюза. Слова политика приводит РИА Новости.

По мнению Кариньша, власти Латвии не должны позволить оказавшимся в Белоруссии мигрантам нелегально пересекать границу страны, так как это «внешний рубеж ЕС». Рига будет действовать решительно в сложившейся ситуации.

Эта гибридная война против ЕС со стороны Белоруссии только обостряется, — сказал Кариньш.

Ситуация на границе между странами обострилась 2 июля, когда из Белоруссии начался наплыв нелегальных мигрантов. Лидер республики Александр Лукашенко заявил, что Минск не обладает финансовыми или какими-либо другими возможностями для сдерживания нелегалов.

В результате власти Латвии объявили режим ЧС на границе с Белоруссией.