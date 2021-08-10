Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией

Власти Латвии объявили режим ЧС на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами. Об этом заявила глава МВД Мария Голубева, слова которой приводит РИА Новости.

Данное решение было принято из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в страну.

Ситуация на границе между странами обострилась с 2 июля. Тогда из Белоруссии начался наплыв нелегальных мигрантов. Лидер республики Александр Лукашенко заявил, что Минск не обладает финансовыми или какими-либо другими возможностями для сдерживания нелегалов.

Ранее власти Литвы решили защититься от мигрантов из Белоруссии четырёхметровой оградой. Она будет сделана из сварной стержневой сетки, поверх которой будет натянута используемая военными колючая проволока с острыми лезвиями. На строительство стены уйдёт €152 млн и два года времени. Президент страны Гитанас Науседа считает, что это слишком долгий срок. Он призвал к участию в строительстве все заинтересованные и обладающие опытом стороны.