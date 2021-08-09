В Литве захотели отгородиться от Белоруссии «стеной» за короткий срок

Литовский лидер Гитанас Науседа оказался недоволен планами властей построить заграждение на границе с Белоруссией за два года. По его мнению, это слишком долгий срок, сообщает ТАСС.

Срок в два года слишком долгий. Заграждение необходимо построить раньше, не жалея ресурсов, потому что вопрос не в цене. Это является нашим приоритетом, — сказал глава государства.

Политик призвал к участию в строительстве заграждения всех заинтересованных и обладающих опытом сторон, которые должны сплотить свои усилия.

Литва решила защититься от мигрантов из Белоруссии четырёхметровой оградой. Она будет сделана из сварной стержневой сетки, поверх которой будет натянута используемая военными колючая проволока с острыми лезвиями. Общая стоимость сооружения составит €152 млн. Денежные средства на строительство будут выделяться за счёт бюджетных средств. Изначально власти страны хотели получить деньги по линии Евросоюза, но еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что Брюссель не намерен финансировать такие проекты.

Ранее внешнеполитическая служба Евросоюза вызвала временного поверенного в делах Белоруссии в Брюсселе для обсуждения ситуации с беженцами на границе с Литвой. Ему заявили о необходимости соблюдения Минском своих международных обязательств. Председатель Еврокомиссии Набиля Массрали заявила, что в ЕС обеспокоены инструментализацией проблем беженцев и мигрантов. Это названо неприемлемой практикой.

Ситуация на белорусско-литовской границе обострилась с 2 июля, когда из Белоруссии начался наплыв нелегальных мигрантов. Президент Республики Александр Лукашенко заявлял, что у Минска нет ни финансовых, ни каких-либо других возможностей для сдерживания нелегалов. Он подчёркивал, что к этому в том числе привели и санкции против республики.