ЕС вызвал главу дипмиссии Белоруссии из-за ситуации на границе с Литвой

Внешнеполитическая служба ЕС вызвала временного проверенного в делах Белоруссии в Брюсселе для обсуждения ситуации с беженцами на границе с Литвой. Об этом на пресс-конференции заявила представитель Еврокомиссии Набиля Массрали. Её слова приводит РИА Новости.

Как было отмечено, белорусскому временному поверенному заявили о необходимости соблюдения Минском своих международных обязательств по борьбе с нелегальной миграцией.

До него была доведена наша глубокая обеспокоенность инструментализацией проблемы беженцев и мигрантов, что является неприемлемой практикой. Это должно быть немедленно остановлено, — сказала Массрали.

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что Минск считает бездоказательными обвинения высокопоставленных представителей Евросоюза в создании миграционного кризиса на границе с Литвой. Он напомнил, что Белоруссия ещё в апреле этого года предлагала Евросоюзу провести консультации по вопросам миграции, но пока из ЕС не поступило ответа.