В Литве захотели отгородиться от Белоруссии стеной

Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что власти намерены начать строительство стены на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов. Её слова приводит Reuters.

Мы начнём строить дополнительный физический барьер, который разделит Литву и Белоруссию, и это станет явным знаком и определённым сдерживающим фактором для тех, кто организует поток нелегальных мигрантов, — заявила политик.

Руководство страны заговорило о необходимости отгородиться от Белоруссии стеной в середине июня. Граница будет укреплена двухрядным забором, колючей проволокой и сигнализацией. Глава МВД страны Агне Билотайте заявила, что со стороны Белоруссии выросли масштабы нелегальной миграции.

Один километр возведения стены в МВД оценили в €30 тысяч. Эта стоимость подсчитана без учёта установки датчиков и видеокамер. Вместе с ними стоимость возрастёт до €130 тысяч. Общая цена возведения сооружения составит €15 млн. Примечательно, что стену нельзя построить на всём протяжении границы из-за особенностей рельефа местности и обилия водоёмов.

В беседе с NEWS.ru замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Виктор Суздальцев предрёк России миграционный кризис из-за Белоруссии. Специалист считает, что попытки белорусского лидера Александра Лукашенко снять санкции путём создания локального миграционного кризиса на границе с Литвой негативно скажутся на России: мигранты с Ближнего Востока не смогут перейти границу с Евросоюзом и могут оказаться на территории нашей страны. Несколько таких случаев уже зарегистрировано.