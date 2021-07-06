Эксперт предрёк России миграционный кризис из-за Белоруссии

Попытки президента Белоруссии Александра Лукашенко добиться снятия европейских санкций с помощью организации миграционного кризиса на границе с Литвой могут негативно сказаться на России. Беженцы из стран Ближнего Востока, которым не удастся попасть в Евросоюз, устремятся в РФ. Об этом заявил в разговоре с NEWS.ru замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Виктор Суздальцев.

Суздальцев обращает внимание на то, что даже сам Лукашенко не скрывает: локальный миграционный кризис на границе с Литвой организован им специально, чтобы добиться снятия санкций Евросоюза.

Из Турции и Ирака в Минск летают специальные самолёты с мигрантами. С них берут деньги, их размещают в гостинице, а потом отвозят к границе и предлагают её перейти, — пояснил эксперт.

Аналитик замечает, что мигранты с Ближнего Востока, которым не удаётся перейти границу с Евросоюзом, в итоге могут оказаться на территории России — уже зарегистрировано несколько таких случаев.

Естественно, мы ожидаем, что в ближайшие недели Евросоюз укрепит свои границы, а конвейер по перебросу мигрантов уже запущен. Куда они тогда пойдут? В Россию, — добавил эксперт.

В начале июля Литва объявила о введении режима ЧС из-за резко увеличившегося числа нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь границу со стороны Белоруссии. По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, с 1 июня местные пограничники задержали 1044 нелегальных мигранта, в то время как за весь 2020 год на этом участке внешней границы ЕС остановили только 81 человека. Речь идёт преимущественно о выходцах из стран Ближнего Востока.

Лукашенко 6 июля прокомментировал ситуацию с мигрантами. По его словам, Белоруссия не превратится в «отстойник» для нелегалов, как того хочет Евросоюз.