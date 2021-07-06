«Хотят превратить в отстойник»: Лукашенко о мигрантах на границе

Белоруссия не превратится в «отстойник» нелегальных мигрантов, стремящихся в Евросоюз. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Его слова приводит БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия продолжит заниматься основными вызовами на границе. МИД и правительство республики упрекают в отказе выполнять положения белорусского договора о реадмиссии.

Они хотят превратить Беларусь в отстойник: туда забежали люди, спасаясь от горя, несчастья и войны, и они хотят, чтобы мы их забирали и здесь размещали в «концлагеря». Этого не будет после той политики, которую вы проводите в отношении Беларуси и России, — сообщил Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной. Политик заявил, что огромное количество оружия поступает из соседней страны в республику. Лукашенко добавил, что в стране вскрыты «спящие» террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Руководитель государства считает, что в этом замешаны Германия, Украина, США, Польша и Литва.

Позднее стало известно, что власти Белоруссии отправили дополнительные силы в погранотряды для охраны госграницы с Украиной, на рубежах республики увеличили количество подобных подразделений.