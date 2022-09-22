В МИД Азербайджана подтвердили готовность к мирному договору с Арменией Глава МИД Азербайджана Байрамов: Баку сохраняет приверженность к мирному договору с Арменией

Фото: Министерство иностранных дел России

Джейхун Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку всегда открыт к мирным инициативам и по-прежнему привержен к диалогу с Арменией и подписанию мирного договора, передает «Интерфакс». Он подчеркнул, что в последние два года инициатором всех мирных инициатив в регионе выступала именно его страна.

Азербайджан всегда предпринимает шаги для обеспечения устойчивого и долгосрочного мира на Южном Кавказе. <...> За два года, прошедшие, после войны все мирные инициативы в регионе исходили именно от Азербайджана, — цитирует министра агентство.

Он рассказал, что на прошедшей встрече глав МИД Азербайджана и Армении с участием главы Госдепартамента США Энтони Блинкена обсуждали провокации на границе республик, за которые ответственен Ереван. Тем не менее, Баку готов к заключению мирного договора и это было высоко оценено Вашингтоном.

Байрамов добавил, что у Армении заявления разняться с реальными шагами. Ереван на словах принял предложенные базовые принципы мирного соглашения, но не выводит свои войска из Карабаха, продолжает минировать территории.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что переговоры с Арменией по вопросу делимитации границы не ведутся. Баку подготовил все необходимы карты, но процесс носит чисто формальный характер и никаких обсуждений нет.