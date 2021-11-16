В МИД Армении заявили о жертвах на границе с Азербайджаном

Наступательные действия азербайджанской стороны привели к человеческим жертвам, сообщает МИД Армении. В ведомстве также обвинили Баку в нарушении трёхстороннего заявления, заключённого между лидерами России, Азербайджана и Армении.

В заявлении говорится, что Армения призывает международное сообщество отреагировать на напряжённость на армяно-азербайджанской границе.

Призываем отреагировать Россию, ОДКБ, сопредседательство Минской группы ОБСЕ и стран-сопредседателей на действия, подрывающие региональный мир и безопасность, и предпринять эффективные шаги в направлении их предотвращения и безоговорочного и полного вывода Вооружённых сил Азербайджана с территории Республики Армения, — отмечается в сообщении.

В ведомстве также заявили, что подразделения ВС Армении ответными действиями нанесли противоположной стороне потери военной техники и живой силы.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили о провокациях армянских военных на границе. Отмечается, что позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу из стрелкового оружия и гранатомётов, в результате которого были ранены двое военнослужащих.

В Минобороны Армении также заявили о сохранении напряжённой ситуации на границе и обвинили Азербайджан в применении ракетной техники и бронетехники на восточном направлении. По данным ведомства, противник использует артиллерию, бронетехнику, огнестрельное оружие разного калибра. Армянская сторона предприняла адекватные действия. В результате противник потерял бронетехнику.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.