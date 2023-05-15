В МГИМО рассказали, как Путин сможет избежать ареста при визите в ЮАР Юрист Топорнин: ЮАР могут не арестовывать Путина при визите на саммит БРИКС

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Обойти обязательство по аресту президента России Владимира Путина в ЮАР местные власти могут, используя особенности статуса БРИКС, предположил в комментарии NEWS.ru доцент кафедры интеграционного права и прав человека МГИМО Николай Топорнин. По его словам, юрисдикция МУС вполне может не распространяться на страны межгосударственного объединения.

Парламент ЮАР может принять решение не применять в отношении президента Путина ордер МУС во время его визита на саммит БРИКС. Можно отработать по такой схеме, что БРИКС — это такое международное объединение, которое никоим образом не связано с МУС и обладает определенной экстерриториальностью. И если БРИКС к МУС не относится, то почему должны задерживать Путина? — пояснил Топорнин.

Наконец, южноафриканцы могут вообще ничего не предпринимать, потому что прецедент с неисполнением ордера МУС уже есть, причем его создали сами южноафриканцы, напоминает Топорнин. Он указал на случай с бывшим президентом Судана Омаром аль-Баширом, который в 2015 году приезжал в ЮАР, будучи лидером Судана и при этом находясь под угрозой ареста из-за ордера МУС, выданного за военные преступления.

И нигде к нему никакие принудительные меры не применялись. Никто его не арестовывал, никуда не передавал. Случай с аль-Баширом был? Был. В чем отличие от нынешней ситуации, кроме того, что Путин из России, а не из Судана? Прецедент уже создан. Так что есть практика, которая позволяет решить вопрос в пользу российского президента, — отметил юрист-международник.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России, а также уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для возбуждения дела послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Россию».