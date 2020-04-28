В Мексике продовольственную помощь раздали в пакетах с бен Ладеном

Предполагаемые члены наркокартеля Синалоа раздали жителям мексиканского города Санта-Барбара (штат Чиуауа) продовольственную помощь. Продукты питания и предметы гигиены они передали в пакетах с изображением ликвидированного в 2011 году главаря террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.
Свои лица участники наркокартеля скрыли под масками. Основную часть мексиканцев, получивших от них помощь, составили пожилые люди, отмечает Infobae.
Cartel members in the town of Santa Barbara in Chihuahua province in #Mexico distributing aid with Osama Bin Laden's likeness to the locals. pic.twitter.com/UHOnIMcne9
Ранее NEWS.ru писал, что дочь наркобарона Коротышки Алехандрина Жизель Гусман передала нуждающимся в Гвадалахаре коробки с изображением отца, которые собирала сама: внутри для жителей были упакованы продукты питания и туалетная бумага. Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор признал помощь преступных организаций гражданам страны. Он отметил, что действия нарушителей закона не помогают населению.