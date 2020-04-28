В Мексике продовольственную помощь раздали в пакетах с бен Ладеном

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Российские эксперты оценили показанные Пентагоном видео с неопознанным летающим объектом в небе. Одни видят в этом тенденцию по раскрытию информации, другие — фальсификацию.

Я думаю, что тут есть место каким-то реальным феноменам. Открытие уже не первый раз шло, поэтому нужно предполагать, что да, истинные съёмки. Это один из кирпичиков кампании. Думаю, что видео...