В Мексике обнаружили более 50 мешков с человеческими останками

Члены общественной организации, занимающиеся поисками пропавших без вести, нашли более 50 мешков с человеческими останками в штате Халиско на западе Мексики, сообщает телеканал Televisa. Они были обнаружены при осмотре пяти заброшенных домов в муниципалитете Тлахомулько-де-Суньига.

По предварительным данным, в этом районе найдены останки около 30 человек, которые погибли от рук преступников. Согласно подсчётам мексиканских властей, число пропавших без вести в стране превышало 61 тысячу по состоянию на январь 2020 года.

По информации Министерства общественной безопасности и защиты граждан, в 2021-м жертвами актов насилия в Мексике стали 33 308 человек. Половина всех умышленных убийств совершается в шести штатах — Гуанахуато, Мехико, Мичоакан, Нижняя Калифорния, Халиско и Чиуауа.

Ранее в Мексике арестовали пенсионера-людоеда. По данным полиции, 72-летний мужчина причастен к 30 убийствам. Его задержали в муниципалитете Атисапан-де-Сарагоса после смерти 34-летней Рейны Родригес, которая пропала 13 мая 2021 года. При обыске в доме мексиканца были обнаружены многочисленные человеческие останки.