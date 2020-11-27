В Лондоне запретят пить в пабах после приёма пищи

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Согласно новым правилам, жители Лондона смогут заказать выпивку только с основным блюдом. При этом они не смогут «продолжить банкет» после того, как всё будет съедено и выпито.

Как сообщили в канцелярии премьер-министра Великобритании, это прописано в новых правилах ограничений, которые придут на смену завершающемуся 2 декабря национальному локдауну.

Мы ясно дали понять, что на втором уровне ограничений вы, заказывая алкоголь, должны будете заказать основное блюдо. И, как следует из правил, когда вы заканчиваете еду, всё заканчивается, — цитирует сообщение РИА Новости.

Более того, все заведения общепита Лондона будут работать только до 10 вечера. Отмечается, что это правила лишь второго, среднего уровня ограничений, под которое попали Лондон, Ливерпуль, всё графство Кент, а также ещё ряд регионов страны.

На максимальном — третьем — уровне в ресторанах и пабах вообще нельзя будет сидеть, заведения общепита смогут работать только на вынос или на доставку. Такие правила могут навредить сектору общественного питания, поскольку всем известно, что основная выручка ресторанов и пивных делается как раз поздно вечером, на продажах алкоголя.

Как писал NEWS.ru, в Британии рассматривают возможность выдавать гражданам специальные пропуска, которые позволят им не находиться на изоляции и следовать правилам социального дистанцирования. Люди, получившие такие пропуска, смогут свободно передвигаться по улицам без масок и видеться с родственниками. По данным британских СМИ, такая идея находится на стадии обсуждения.