Британцам выдадут пропуска для «нормальной жизни» после COVID

https://static.news.ru/photo/e6632434-2cad-11eb-bb54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rob Pinney/Keystone Press Agency/Global look Press

В Великобритании рассматривают возможность выдавать гражданам специальные пропуска, позволяющие им не находиться на изоляции и следовать правилам социального дистанцирования. Это возможно для людей, которые регулярно проходят проверку на наличие коронавирусной инфекции и кто имеет два отрицательных результата ПЦР-тестов в неделю.

Как сообщает The Sun со ссылкой на The Telegraph, предполагается, что люди, получившие такие пропуска, смогут свободно передвигаться по улицам без масок и видеться с родственниками. Сотрудники полиции не смогут обвинить гражданина в нарушении, если он предъявит такой документ.

Инициативу введения «пропусков свободы» поддерживает бывший министр здравоохранения Джереми Хант. По его мнению, люди, которые соблюдают требования к тестированию, заслуживают такого поощрения.

Источник, однако, замечает, что такая мера требует проведения миллиона тестов ежедневно. Пока что идея находится лишь на стадии обсуждения.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Великобритании выделили более 230 миллионов фунтов стерлингов для производства прививок от коронавирусной инфекции. Они также обнародовали список закупаемых вакцин.