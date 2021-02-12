В Лондоне усомнились, что Китай предоставил делегации ВОЗ полные данные

https://static.news.ru/photo/a57f97be-6ec4-11eb-bab4-96000091f725_660.jpg Фото: AP Photo / Ng Han Guan/ТАСС

Делегация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), проводившая в Ухани работы по исследованию происхождения коронавирусной инфекции, могла получить неполные данные о начальной стадии пандемии COVID-19. Такое мнение выразил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Мы действительно разделяем опасения, что они (миссия ВОЗ. — NEWS.ru) получили полную поддержку и ответы, которые хотели, потому мы будем настаивать на получении свободного доступа, получении всей информации, которая необходима для ответа на вопросы, которые, я полагаю, большинство людей хотят услышать в связи со вспышкой коронавируса, — приводит слова Рааба The Guardian.

Такими словами глава британского МИД отреагировал на критику со стороны США, которые выступили с аналогичными претензиями в адрес КНР. В то же время один из членов делегации ВОЗ Джон Уотсон хоть и допустил, что у международной команды были неполные данные, всё же отметил, что была проведена большая работа, а китайские власти оказывали содействие.

Для них было бы странно предоставлять необработанные данные. Но мы подробно рассмотрели большой объём информации в ходе обсуждений с китайскими коллегами, — заявил Уотсон.

Как ранее писал NEWS.ru, посольство Китая в Вашингтоне отреагировало на критику со стороны Штатов. Оно заявило, что в последние годы США на международной арене осуществляют деструктивные действия, чем осложняют работу ВОЗ и, следовательно, препятствуют международной борьбе с коронавирусной инфекцией.