В ЛНР заявили об обстреле Новой Астрахани ракетами «Точка-У» ВСУ

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Населённый пункт Новая Астрахань подвергся обстрелам ракетами «Точка-У» со стороны Украины, об этом сообщила Народная милиция Луганской Народной Республики. Сообщается, что ПВО ЛНР смогли сбить ракету на подлёте к населённому пункту. Жертв среди мирного населения нет, однако повреждены здания почты, больницы и близлежащие частные дома.

В результате обстрела бандеровцев повреждено здание почты по улице Центральной, 49, здание больницы и близлежащие частные домостроения. В настоящее время на месте происшествия работают подразделения МЧС и военной комендатуры Народной милиции ЛНР, — сообщает ведомство республики.

Ранее днём сотрудник силовых ведомств России рассказал, что украинские войска попытались нанести ракетные удары по Херсону. Системы ПВО уничтожили пять воздушных целей в районе посёлка Чернобаевка.

Накануне в Минобороны России заявили, что ВСУ нанесли удар тактическим ракетным комплексом «Точка-У» по городу Голая Пристань в Херсонской области. Согласно информации министерства, один дом, в котором проживала семья с ребёнком, разрушен полностью, еще десять зданий, включая дом ветерана труда, получили повреждения. В ведомстве добавили, что пострадали мирные жители, но их число не уточнили.