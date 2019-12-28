Фото: Kovalyov Oleksiy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Самопровозглашённая Луганская народная республика заявила о выполнении всех условий для проведения обмена пленными. Об этом сообщил представитель региона в гуманитарной группе на переговорах в Минске.

Украинское правительство и руководство самопровозглашённых республик Донбасса согласовали дату обмена пленными — 29 декабря. Он будет проводиться по формуле «все установленные на всех установленных».

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что Донецкая народная республика должна передать 55 человек, Киев — 87, писал NEWS.ru.

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