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Британское общество в очередной раз заметило нарушение королевских традиций со стороны принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон. На рождественской службе в Сэндрингеме их старший сын Джордж появился в брюках. Хотя по правилам мальчик монарших кровей на публике должен носить шорты, чтобы не прослыть «простолюдином».

Причём на нарушение традиций герцогу и герцогине Кембриджиским указывают не первый раз. Точно такой же ситуация была весной 2018-го на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри. Тогда Уильям и Кейт...