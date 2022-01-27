В ЛНР заявили о пике истерии на Украине из-за «российской угрозы»

Украинские пропагандисты перестарались, раздувая тему российской угрозы, которая изначально предназначалась для воздействия на западных партнёров. В результате истерия достигла своего пика, заявил в интервью ТАСС начальник управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) полковник Ян Лещенко. По его словам, всеобщая истерия перешла в разряд панических настроений, но уже среди населения Украины.

Проще говоря, перестарались и напугали скорее себя, нежели ту аудиторию, на которую вся эта информационная провокация была направлена, — сказал Лещенко.

Он предположил, что этим объясняется тот факт, что в последнее время украинское руководство стало опровергать заявления о возможном российском вторжении. Также Лещенко отметил, что Украина перебрасывает подразделения вооружённых сил из глубины страны ближе к границам Белоруссии, России, а также непризнанного Приднестровья.

Ранее представители ЛНР заявили, что украинские силовики начали стрельбу после 10 дней тишины. В результате обстрела погиб сотрудник Народной милиции.

Украинские военные открыли огонь из крупнокалиберных пулемётов в направлении населённого пункта Веселогоровка. Народная милиция ЛНР открыла ответный огонь по позициям ВСУ.