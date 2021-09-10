В ЛНР заявили, что армия Украины «глушит» БПЛА международных наблюдателей

В ЛНР отметили факты применения средств радиоэлектронной борьбы против беспилотников ОБСЕ. БПЛА кружат над линией разграничения и наблюдают за соблюдением перемирия. Об этом сообщает РИА Новости.

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипенко заявил , что Украина препятствует работе международных наблюдателей. Он рассказал, что средствами радиоподавления украинские военные «ослепляют» беспилотники, которые обеспечивают постоянное наблюдение над линией соприкосновения в Донбассе.

Украинское командование продолжает препятствовать выполнению мандата сотрудниками СММ ОБСЕ в части, касающейся мониторинга обстановки с использованием БПЛА, — подчеркнул Филипенко.

Ранее сообщалось, что военные ЛНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины. 28 августа был отмечен случай стрельбы из стрелкового оружия со стороны украинских позиций в районе поселка Золотое. Данное происшествие, по заявлениям военного руководства ЛНР, является прямым нарушением перемирия.