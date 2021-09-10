16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

В ЛНР заявили, что армия Украины «глушит» БПЛА международных наблюдателей

17:59, 10 сентября 2021
В ЛНР заявили, что армия Украины «глушит» БПЛА международных наблюдателей Фото: Alexander Rekun/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В ЛНР отметили факты применения средств радиоэлектронной борьбы против беспилотников ОБСЕ. БПЛА кружат над линией разграничения и наблюдают за соблюдением перемирия. Об этом сообщает РИА Новости.

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипенко заявил, что Украина препятствует работе международных наблюдателей. Он рассказал, что средствами радиоподавления украинские военные «ослепляют» беспилотники, которые обеспечивают постоянное наблюдение над линией соприкосновения в Донбассе.

Украинское командование продолжает препятствовать выполнению мандата сотрудниками СММ ОБСЕ в части, касающейся мониторинга обстановки с использованием БПЛА, — подчеркнул Филипенко.

Ранее сообщалось, что военные ЛНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины. 28 августа был отмечен случай стрельбы из стрелкового оружия со стороны украинских позиций в районе поселка Золотое. Данное происшествие, по заявлениям военного руководства ЛНР, является прямым нарушением перемирия.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео