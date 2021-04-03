В ЛНР на мине подорвался мирный житель

https://static.news.ru/photo/544ff924-9543-11eb-b1b7-96000091f725_660.jpg Фото: Арам Нерсесян/РИА Новости

Житель села Николаевка самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) получил осколочные ранения, подорвавшись на мине, сброшенной киевскими «боевиками» с беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

На берегу реки Северский Донец в районе населённого пункта Николаевка на неизвестном взрывном устройстве, сброшенном боевиками 80-й бригады с помощью БПЛА, подорвался мирный житель, — цитирует «Луганскинформцентр» сообщение Народной милиции ЛНР.

Уточняется, что мужчина получил множественные ранения и в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован. Местных жителей призвали быть бдительными и при обнаружении подозрительных предметов сообщать по телефонам экстренных служб.

Сброшенные с украинских беспилотников взрывные устройства являются серьёзной угрозой жизни мирного населения, проживающего в прифронтовых районах республики, — подчеркнули в ведомстве.

Как писал NEWS.ru, пятилетний ребёнок погиб на западной окраине Донецка из-за применения украинскими военными беспилотника со взрывным устройством. Ранения получила 67-летняя пенсионерка. Об этом сообщили в Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики.

Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населённых пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.