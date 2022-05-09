В ЛНР подтвердили переход города Попасная под контроль республики

Вооружённые силы Российской Федерации / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Город Попасная полностью оказался под контролем сил ЛНР и РФ, об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко. Он также отметил, что 9 мая над входом в администрацию города было вывешено Знамя Победы — боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии.

Город Попасная полностью перешёл под контроль Народной милиции ЛНР и ВС России, — сообщил он.

8 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что город Попасная в ЛНР полностью перешёл под контроль ВС РФ. Он отметил, что теперь жители ещё одного города Донбасса могут перейти к мирной жизни.

Глава Чечни заявлял о скором освобождении города Попасная ещё 1 мая. Тогда он утверждал, что бойцы зачищают город от украинских военных, Попасная скоро будет под контролем российских военных, а мирные жители смогут вернуться в дома и заняться привычными делами.