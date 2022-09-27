В ЛНР и ДНР допустили введение военного положения Глава ЛНР Пасечник допустил введение военного положения в республиках Донбасса

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

В случае вхождения Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) в состав РФ, руководство этих территориальных образований вместе с российским руководством будет принимать решение о введении там военного положения. Об этом ТАСС сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По словам Пасечника, в случае, если жители территории выскажутся за присоединене к России, республики станут субъектами федерации, а там «есть кому принимать» решение о введении военного положения. В этом случае в ЛНР и ДНР готовы «выполнить любое распоряжение».

Мы просто будучи людьми военными, хоть и не покоренными, но исполняющими четко приказы, выполним любое распоряжение <...> Будем принимать решение вместе, — сказал Пасечник.

В свою очередь заместитель главы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный допустил, что на «территориях новых субъектов» после референдумов может быть введен режим контртеррористической операции (КТО). Также же развитие событий предположил и глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в палате сообщил, что депутаты Госдумы могут внести законопроект о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей Украины в состав России уже 28 сентября. При этом сами парламентарии могут взяться за обсуждение проекта на следующий день, 29 сентября.