В Латвии бросили «коктейль Молотова» в дом украинской блогерши

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В Латвии в дом блогерши из Украины Софьи Стужук бросили «коктейль Молотова», сообщила сама девушка в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена). По ее словам, нападение произошло около двух часов ночи, в доме, кроме нее, в этот момент находились пять детей.

Почти два часа ночи. Наш дом (где находятся пять детей и беременная женщина) обкидали коктейлями Молотова. Ждем полицию, — написала Стужук.

Позднее в Telegram-канале она выложила видео с камер наблюдения, на которых запечатлен момент происшествия.

По словам Стужук, видеозапись нападения она передала латвийским правоохранителям, они займутся расследованием.

Повезло, что мне не спалось ночью. Но вот если бы я спала и загорелся бы гараж — взорвались бы машины и все, — отметила Стужук.

Девушка переехала в Латвию из Украины весной и заявила, что не планирует возвращаться на родину. Свой отъезд она объяснила тем, что не совсем согласна с политикой украинских властей. Из-за этого украинцы посчитали Софью предательницей и начали угрожать в социальных сетях. А недавно ее адрес проживания в Латвии слили в Сеть.

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