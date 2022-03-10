В Крыму заявили о шпионе США среди переговорщиков от Украины

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Спикер кнессета Израиля Микки Леви не дал президенту Украины Владимиру Зеленскому обратиться к депутатам страны по поводу спецоперации РФ. Для демонстрации видеообращения украинского лидера требовалось собрать специальное заседание парламента, чего не стали делать, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что посол Украины в стране передал Леви официальный запрос на видеообращение Зеленского к местным депутатам. Спикер кнессета заявил, что для него «было бы честью» организовать выступление президента Украины,...