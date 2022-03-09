Захарова: на переговорах Москвы и Киева был достигнут некоторый прогресс

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры Москвы с Киевом ведутся для того, чтобы прекратить бессмысленное кровопролитие, сообщает РИА Новости. Она также отметила, что уже был достигнут определённый прогресс. Дипломат добавила, что российская сторона не будет брать на себя ответственность за жизни иностранных наёмников, которые решили участвовать в боевых действиях на Украине против ВС РФ.

Параллельно со специальной военной операцией проводятся и переговоры с украинской стороной с целью скорейшего прекращения бессмысленного кровопролития и сопротивления Вооружённых сил Украины. Был достигнут некоторый прогресс, — сказала Захарова.

Ранее министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба дали согласие на проведение переговоров на полях дипломатического форума в Анталье, который состоится 10 марта. О намерении глав внешнеполитических ведомств сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, который также примет участие во встрече.

Захарова подчеркнула, что Россия готова к переговорам с Украиной в Турции. По её словам, понимание того, поддерживает ли соседняя страна стремление найти консенсус по сложившейся ситуации, появится после запланированной встречи глав внешнеполитических ведомств двух государств. Позднее она уточнила, что встреча в Турции согласована и противоположной стороной.