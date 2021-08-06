Президент Украины Владимир Зеленский, продолжая ряд своих оскорбительных высказываний в отношении жителей Крыма, так и не извлёк никаких уроков из событий 2014 года. Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов. Его слова приводят РИА Новости.

Обанкротившиеся киевские политиканы так и не извлекли никаких уроков из той геополитической катастрофы, которая случилась с несчастной Украиной в 2014 году. Они так ничего не поняли и ничему не научились, — сказал Молохов.

Как он отметил, президент Украины продолжает оскорблять жителей Крыма, отказывая им в какой-либо правосубъектности, вместо проявления уважения к выбору жителей полуострова жить в составе своей исторической родины России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в будущем будет сожалеть о шагах, которые были предприняты в отношении Крыма. По его мнению, вхождение Крыма в состав России стало «первой спичкой», из-за которой отношения между украинцами и россиянами ухудшились на несколько поколений вперёд.