В Крыму назвали ложью заявления о подготовке Россией вторжения на Украину

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал «ложью и страшилками» информацию о подготовке Россией вторжения на Украину, передаёт РИА Новости. По его словам, это делается для отвлечения внимания от подготовки самой Украиной провокаций в Донбассе, а также в Чёрном и Азовском морях. Так политик отреагировал на слова главы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о возможном нападении России на Украину к концу января — началу февраля 2022 года.

Всё это очередная ложь и антироссийская пропаганда, которой особенно привыкли заниматься украинские вояки и власти вместо того, чтобы прекратить убивать и терроризировать население Донбасса. Им удобнее выдумывать всякого рода страшилки, прикрывая свои вопиющие военные преступления против мирных граждан на востоке страны, — приводит слова Гемпеля агентство.

По его словам, такие заявления применяются для отвлечения внимания от возможной подготовки провокаций как в отношении Донбасса, так и в отношении России, в том числе в Чёрном и Азовских морях.

«Вбросами» назвал подобные публикации в иностранных СМИ и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, ряд американских изданий используется для целенаправленной информационной кампании против РФ.

По оценкам ГУР Минобороны Украины, Россия сосредоточила у границ Украины более 90 тысяч военнослужащих. По словам Буданова, российское вторжение будет включать в себя авиаудары, в ход также пойдёт артиллерия и бронетанковая техника, после чего последуют воздушно-десантные атаки на востоке, в Одессе и Мариуполе.

Ранее телеканал CBS News сообщил, что вероятность военного вторжения России на территорию Украины возрастает по мере похолодания. Такие предупреждения получают европейские союзники США от американской разведки.

По данным агентства Bloomberg, Россия планирует вторжение на Украину с трёх направлений — с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию.