В крупных городах Грузии пройдёт второй тур местных выборов

В пяти крупных городах Грузии, включая столицу республики Тбилиси, пройдёт второй тур выборов мэра. В первом раунде ни одному из кандидатов не удалось набрать необходимое для победы количество голосов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК Грузии.

Второй тур состоится примерно через две недели в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. В столице республики на пост главы администрации претендуют действующий мэр Каха Каладзе, который представляет правящую партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», и Ника Мелия, возглавляющий оппозиционную партию «Единое национальное движение». По итогам первого тура на счету Каладзе 45,3% голосов, Мелии — 34,1%.

Кандидаты в мэры от правящей партии обошли представителей оппозиции также в Рустави и Поти. В остальных городах перевес по голосам у кандидатов от «Национального движения».

Ранее сообщалось, что 2 октября в Грузии прошли муниципальные выборы. Граждане выбирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов.

После подсчёта голосов в почти 40% участков правящая партия набрала 48,5% голосов. На втором месте — основанное экс-президентом Михаилом Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) с результатом 31,2%.