ЦИК Грузии обнародовала первые итоги местных выборов

В Грузии на местных выборах по пропорциональным спискам правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набирает 48,56% голосов избирателей. На втором месте основанное экс-президентом Михаилом Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) с результатом 31,23%. Такие данные обнародовала ЦИК после подсчёта голосов с 38,63% участков.

На третьем предварительном месте идёт партия бывшего премьер-министра страны Георгия Гахария «За Грузию». с результатом 6,87%.

На выборах мэра Тбилиси после обработки 41,61% данных лидирует действующий градоначальник Каха Калахадзе. У него 45,5% голосов. Его ближайший преследователь, председатель ЕНД Ники Мелия набирает 34,13%. Третьим идёт экс-премьер Гахария с 8,97% голосов избирателей. Если никому из кандидатов не удастся получить 50% голосов избирателей, состоится второй тур с участием двух сильнейших кандидатов.

В субботу, 2 октября, в Грузии прошли муниципальные выборы. Граждане выбирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов.

Ранее были опубликованы данные экзитполов по выборам в органы местной власти в Грузии.