Песков: Крым не должен быть темой для обсуждения Украины и Европы

Крым не должен быть темой для обсуждения между Украиной и Европой. Эта позиция России хорошо известна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Крым — это не должно быть темой для обсуждения между Европейским союзом и Украиной, эта наша позиция хорошо известна, — сказал представитель Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Европейскому союзу (ЕС) нужно наложить санкции на лиц, причастных к организации и проведению выборов в Государственную думу России на территории Донбасса и Крыма. Киев не собирается закрывать глаза на нaрушение прав своих граждан, необходимость в укреплении санкционного давления назрела давно, добавил украинский лидер.

Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда на полуострове прошёл референдум, на котором подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной территорией». В Кремле не раз говорили о том, что вопрос о принадлежности полуострова окончательно закрыт.