Песков счёл неприемлемой резолюцию по климату, заблокированную РФ в СБ ООН

В Кремле не согласны с тем, что Россия подвела весь мир, наложив вето в Совбезе ООН на проект резолюции по климату и безопасности. Заблокированный документ является неприемлемым не только для РФ, но и для ряда других стран. Климатическая повестка не может быть фактором, ограничивающим право государств на развитие, приводит РИА Новости слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Климатическая повестка не может быть фактором, который сдерживает или ограничивает страны в праве на развитие. Причём чтобы эти ограничения поступали от тех стран, которые в своё время изрядно навредили климату, обеспечив себе высокие темпы развития и получив высокоиндустриальную экономику, — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва выступает против создания нового направления работы Совбеза ООН, которое утверждало бы «автоматическую связь между изменением климата и международной безопасностью, превращая научную и социально-экономическую проблему в политический вопрос». Он подчеркнул, что попытки представить изменения климата как угрозу международной безопасности уводят внимание членов Совбеза от истинных конфликтов.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что интересы мира были подорваны после того, как Россия наложила вето в Совете Безопасности всемирной организации на проект резолюции «Климат и безопасность». По мнению дипломата, лишь Совбез ООН может гарантировать, что воздействие климатических изменений на безопасность будет интегрировано в работу по предотвращению и смягчению конфликтов, миротворчеству и гуманитарной помощи.

Документ, призывавший политические и миротворческие миссии учитывать в своей деятельности и оценках негативное воздействие климатических изменений на конфликты, был внесён Ирландией и Нигером. Против проекта резолюции проголосовала Индия, Китай воздержался.