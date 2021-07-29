В Кремле отказались комментировать идею Пашиняна о российских пограничниках

Кремль не комментирует идею исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна разместить российские погранпосты вдоль всей границы Армении и Азербайджана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Песков напомнил, что Россия приложила немало усилий для восстановления режима прекращения огня на армяно-азербайджанской границе. Работа в этом направлении продолжается.

Контакты с Ереваном продолжаются, больше мне добавить нечего, — сказал Песков.

Ранее Пашинян заявил на заседании правительства о необходимости размещения по всей границе с Азербайджаном опорных пунктов с российскими пограничниками. Он считает, что ситуация на армяно-азербайджанской границе не успокаивается, несмотря на усилия правительства Армении и международного сообщества. Политик предложил разместить на границе мониторинговую миссию ОДКБ.

В сентябре 2020 года в Карaбахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лaчинский и Агдaмский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.