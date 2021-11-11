В Кремле отвергли обвинения в причастности к миграционному кризису

Россия не имеет отношения к миграционному кризису на польско-белорусской границе. Заявления о причастности РФ к происходящему эфемерны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Вчера я уже давал оценку этим заявлениям. Россия не имеет отношения к тому, что происходит на границе Белоруссии и Польши, — сказал представитель Кремля.

Миграционный кризис на границе Белорусcии со странами Евросоюза начался в мае, когда президент республики Александр Лукaшенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обоcтрение отношений с Западом.

В ночь на 10 ноября несколько десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежки. Комментируя сложившуюся ситуацию, президент Польши Анджей Дудa заявил о беспрeцедентной массированной гибридной атаке со стороны Белоруcсии на границе.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в «причастности» к миграционному кризису на границе с Белоруссией. Он подчеркнул, что «империальная, неоимпериальная политика России» прогрессирует. В свою очередь государственный секретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон подчеркнул, что данные по миграционному кризису на границах ЕС с Белоруссией не позволяют говорить о причастности России к организации доставки мигрантов.