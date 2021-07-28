В Кремле опровергли кампанию против кандидата в канцлеры ФРГ от «Зелёных»
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
19:04, 28 июля 2021
Анналена БербокФото: Eibner-Pressefoto via imago-images.de/Global Look Press
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Заявления о том, что Кремль якобы развернул кампанию против сопредседателя партии «Союз-90/Зелёные» и кандидата в канцлеры Германии Анналены Бербок, не соответствуют действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
Соответствующая информация появилась в издании Bloomberg.
Кандидатом в канцлеры ФРГ от блока в составе Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) является Армин Лашет, от «Зелёных» — Бербок, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — Олаф Шольц.
Ранее председатель немецкой партии «Христианско-демократический союз» Армин Лашет извинился за неуместный смех на пресс-конференции президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера по теме сильного наводнения. Он подчеркнул, что его действия были неуместными. Политику очень жаль, что так вышло.