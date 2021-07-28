В Кремле опровергли кампанию против кандидата в канцлеры ФРГ от «Зелёных»

Заявления о том, что Кремль якобы развернул кампанию против сопредседателя партии «Союз-90/Зелёные» и кандидата в канцлеры Германии Анналены Бербок, не соответствуют действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Соответствующая информация появилась в издании Bloomberg.

Нет. Это неправда, — сказал Песков.

Кандидатом в канцлеры ФРГ от блока в составе Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) является Армин Лашет, от «Зелёных» — Бербок, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — Олаф Шольц.

Ранее председатель немецкой партии «Христианско-демократический союз» Армин Лашет извинился за неуместный смех на пресс-конференции президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера по теме сильного наводнения. Он подчеркнул, что его действия были неуместными. Политику очень жаль, что так вышло.