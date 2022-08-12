В Корее помиловали осужденного за коррупцию вице-президента Samsung

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль помиловал вице-президента Samsung Group Ли Чжэ Ёна, осужденного за коррупцию, а также председателя Lotte Group Син Дон Бина и еще 1691 человека по случаю годовщины Дня освобождения, передает агентство Yonhap. Помилование вступит в силу в следующий понедельник, 15 августа.

Вице-президент Samsung Group был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения по делу о взяточничестве с участием бывшего президента Пак Кын Хе и досрочно освобожден в августе прошлого года. Его тюремный срок официально закончился 29 июля, но ему все еще необходимо помилование, чтобы восстановить все свои права, — говорится в сообщении.

Председатель Lotte Group Син Дон Бин (сын Сина Гёгхо, основателя и первого главы Lotte Group) также обвинили по аналогичному делу о взяточничестве с участием бывшего президента Пак Кын Хе и приговорили к двум с половиной годам тюремного заключения.

Как сообщает агентство, еще в списке значатся председатель Dongkuk Steel Mill Co. Чан Сэ Чжу, бывший председатель STX Group Кан Дук Су и несколько профсоюзных активистов, включая бывшего лидера гильдии общественного транспорта Корейской конфедерации профсоюзов. Остальные — осужденные за мелкие уголовные преступления, владельцы малого бизнеса и заключенные, находящиеся в бедственном положении.

Во время выступления на заседании кабинета министров южнокорейский лидер Юн Сок Ёль выразил надежду, что его помилования помогут вывести страну из экономического кризиса.

В Южной Корее, как уточняет Yonhap, президенты обычно даруют особые помилования в честь больших национальных праздников, а лидеры ведущих конгломератов часто становятся бенефициарами, потому что их возвращение к управлению поможет стимулировать внутреннюю экономику.

Ранее глава МИД Южной Кореи Пак Чин заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что Сеул надеется на нормализацию отношений с Москвой. Дипломат добавил, что руководство страны рассчитывает на скорое окончание специальной операции России на Украине. Стороны также обсудили напряжённость в регионе из-за подготовки КНДР к седьмому ядерному испытанию,