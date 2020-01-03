https://static.news.ru/photo/87d6d3be-2e22-11ea-9261-fa163e074e61_660.jpg Нэнси Пелоси Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Убийство по приказу президента Соединённых Штатов Дональда Трампа командующего подразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани является провокационным актом, который ставит под угрозу безопасность американских граждан. Об этом заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Приоритетом американских лидеров является защита американских жизней и интересов. Мы не можем подвергать опасности жизни американских военнослужащих, а также дипломатов и других лиц, совершая провокационные действия, — цитирует политика «Интерфакс».

По её словам, операция по уничтожению Сулеймани была организована без консультаций с Конгрессом и может спровоцировать эскалацию насилия.

Ранее NEWS.ru писал, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.