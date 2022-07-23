В КНР разработали бюджетный вариант «торпеды Судного дня» The Drive: в КНР разработали бюджетный аналог российской ядерной торпеды «Посейдон»

Фото: Минобороны РФ

Китайские инженеры разработали бюджетный аналог российской ядерной торпеды «Посейдон», которая получила негласное название «оружие Судного дня», пишет The Drive. В отличие от «Посейдона» данная торпеда может использоваться не только в качестве оружия массового поражения, но и в обычных боевых заданиях, поскольку она оснащена неядерной боевой частью.

Конструкторы из КНР отметили, что одноразовая компактная ядерная силовая установка позволяет перспективному образцу достигать скорости под водой более 30 узлов в течение 200 часов перед ее сбросом на морское дно. Дальность применения снаряда составит 10 тысяч километров. Чтобы преодолеть расстояние от Шанхая до Сан-Франциско (9873 км), торпеде потребуется около 400 часов.

Российский беспилотный подводный аппарат «Посейдон», который оснащен ядерной энергоустановкой, может развить скорость до 200 км в час. Основная задача торпеды — доставка ядерной боеголовки к прибрежной линии противника. После того как боеприпас достигает цели, вокруг него создаются зоны радиоактивного загрязнения и цунами.

Ранее офицер армии США в отставке и военный обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд назвал самое опасное оружие, которое есть в арсенале у России. Он выделил новую ядерную торпеду «Посейдон», ЗРК С-400 «Триумф», ЗРПК «Панцирь С-1», вертолет Ми-28НМ Superhunter, а также ракету МБР РС-24 «Ярс».