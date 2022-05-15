В КНДР выявили более 296 тысяч новых случаев «незнакомой лихорадки» ЦТАК: в КНДР 14 мая зарегистрировала более 296 тысяч случаев «незнакомой лихорадки»

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В КНДР за сутки выявили более 296 тысяч случаев «незнакомой лихорадки».

КНДР за минувшие сутки зарегистрировала более 296 тысяч пациентов с высокой температурой. 15 человек умерли. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Таким образом, общее число заболевших превысило 820 тысяч человек.

«Незнакомая лихорадка» начала распространяться в стране с конца апреля. Исходя из сообщений ЦТАК и других государственных СМИ Северной Кореи, можно сделать вывод, что в стране началось распространение коронавируса, однако точных данных относительно того, сколько именно пациентов могут быть больны COVID-19, не приводится.

По имеющейся информации, общее число погибших в настоящий момент составляет 42 человека. 496 тысяч выздоровели, ещё 324 тысячи проходят лечение.

Ранее в Российском научно-исследовательском противочумном институте «Микроб» Роспотребнадзора сообщили, что случаи заболевания «неизвестной лихорадкой» в КНДР связаны со вспышкой коронавируса в республике. В ведомстве отметили, что в январе были открыты границы для торговых отношений с Китаем, а в апреле на территории Северной Кореи проводились массовые мероприятия, что могло поспособствовать распространению болезни.

12 мая во время заседания Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи лидер страны Ким Чен Ын заявил о чрезвычайной ситуации, которая сложилась в стране из-за COVID-19. Он приказал правительству на всех уровнях идеально вести работу по остановке распространения заболевания и пообещал, что страна справится с вирусом.