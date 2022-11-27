В КНДР решили создать сильнейшие в мире ядерные силы Ким Чен Ын: цель КНДР — обладать сильнейшими в мире ядерными силами

Фото: Kepy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

КНДР ставит целью построение самых могущественных в мире стратегических ядерных сил и обладание «невиданной абсолютной» мощью ради защиты достоинства и суверенитета северокорейского народа и государства. Об этом заявил лидер страны Ким Чен Ын в ходе выступления по случаю повышения в военных званиях руководителей и ученых из оборонной и научно-исследовательской области. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Наше неустанное дело по строительству ядерных вооруженных сил, направленное на вечную надежную защиту достоинства и суверенитета государства и народа, является самым великим и важным революционным делом, а его конечная цель заключается в обладании самой могущественной в мире стратегической мощью, невиданной абсолютной силой, — заявил северокорейский вождь.

Он выразил благодарность специалистам, участвовавшим в разработке межконтинентальной баллистической ракеты нового типа «Хвасон-17». Ким Чен Ын заявил, что они создали «самое могущественное в мире стратегическое оружие» и продемонстрировали твердую решимость в построении «сильнейшей в мире армии».

По данным СМИ, в звании приказано повысить 106 человек. Диапазон рангов широк — от генерала Чан Чхан Ха до лейтенанта Рю Хека.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын во второй раз последнее время появился на публике с дочерью. Они встретились с военнослужащими, учеными и техническими специалистами, работавшими над запуском межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». Дочь северокорейского лидера, которую, по данным южнокорейских СМИ, зовут Чжу Э, была одета в черное длинное пальто с меховым воротником. Сообщается, что она везде следовала за отцом и иногда держала его под руку.

КНДР 18 ноября произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа «Хвасон-17». Пуском руководил лично глава республики Ким Чен Ын, он наблюдал за происходящим вместе с женой и дочерью.