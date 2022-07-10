В китайском ночном клубе отметили смерть бывшего премьера Японии Абэ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В китайском ночном клубе националисты отметили смерть бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Политика убили 8 июля. За три месяца до смерти он призывал США обеспечить Тайвань военными гарантиями, за что был раскритикован со стороны властей КНР.

На видео, опубликованном в Сети, диджеи танцуют в такт музыке, в то время как на экране сменяются изображения Абэ.

Китайские националисты празднуют смерть экс-премьера Японии — они закатывают вечеринки в клубах, а убийцу политика считают героем. В соцсетях китайцы называют Абэ фашистом, который призывал США дать военные гарантии Тайваню

8 июля Абэ был смертельно ранен во время выступления в японском городе Нара. Нападавший выстрелил в экс-премьера дважды, ранив его в шею и грудь. Политика госпитализировали на вертолете с сильным кровотечением, но не смогли спасти. Нападавшего задержали на месте — им оказался бывший военнослужащий, 41-летний Тэцуя Ямагами. Подозреваемый не оказал сопротивления охранникам бывшего премьера.

Свой поступок он объяснил недовольством деятельностью некой группы, к которой якобы принадлежал Абэ. По словам Ямагами, действия этой группы привели к бедственному положению в его семье.