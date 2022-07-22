В китайском МИД назвали страну, представляющую главную угрозу для планеты Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал США главной угрозой для мира

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Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь назвал США главной угрозой для безопасности мира. В качестве доказательства своего утверждения дипломат опубликовал диаграмму, на которой отражены военные бюджеты десяти лидирующих стран. На изображении показано, что больше всего денег на оборонную промышленность потратили Соединенные Штаты — $801 млрд.

Таким образом, военный бюджет американцев оказался больше следующих вместе взятых девяти стран. Согласно диаграмме, второе место по данному показателю занял Китай, на третьем месте оказалась Индия, четвертое место ушло Великобритании. При этом Россия заняла лишь пятую строчку.

Так кто представляет реальную угрозу? — поинтересовался Чжао Лицзянь в Twitter.

Фото: Peter G. Peterson Foundation Расходы США на оборону по сравнению с другими странами

Ранее Чжао Лицзянь опубликовал в Twitter фото, которое «иллюстрирует разницу в понимании словосочетания „международное сообщество“ всем миром и западными СМИ». По мнению представителя китайского внешнеполитического ведомства, Запад не относит к международному сообществу большую часть Евразии, страны Африки, Южной Америки, а также часть Северной Америки.