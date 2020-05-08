В Китае заявили о возможности продать часть госдолга США

Ответ Китая на обвинения Вашингтона в распространении коронавируса по миру может вылиться в продажу части госдолга Соединённых Штатов. Данный шаг нанесёт серьёзный удар по всему рынку ценных бумаг в США.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что госсекретарь США Майкл Помпео заявил об отсутствии у Вашингтона уверенности в происхождении коронавируса нового типа. Прежде дипломат говорил, что COVID-19 имеет искусственное происхождение и вышел из лаборатории в китайском городе Ухань. Глава Госдепа пояснил, что не видит противоречия в этих двух позициях.
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