В Китае заявили о возможности продать часть госдолга США

https://static.news.ru/photo/38246446-90e0-11ea-8f53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bryan Smith/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ответ Китая на обвинения Вашингтона в распространении коронавируса по миру может вылиться в продажу части госдолга Соединённых Штатов. Данный шаг нанесёт серьёзный удар по всему рынку ценных бумаг в США.

Об этом сообщает South China Morning Post. Издание отмечает, что для такого ответа Пекин выберет самый неподходящий для Вашингтона момент. Так будет спровоцирован обвал курса доллара.

Ранее NEWS.ru сообщал, что госсекретарь США Майкл Помпео заявил об отсутствии у Вашингтона уверенности в происхождении коронавируса нового типа. Прежде дипломат говорил, что COVID-19 имеет искусственное происхождение и вышел из лаборатории в китайском городе Ухань. Глава Госдепа пояснил, что не видит противоречия в этих двух позициях.