В Китае захотели совместно с Россией противостоять политизации пандемии

Министр иностранных дел Китая Ван И считает, что России нужно объединиться с КНР и противостоять политизации и стигматизации пандемии коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

Обе стороны должны работать вместе с международным сообществом, чтобы вести решительную борьбу с двумя вирусами: во-первых, необходимо усилить сотрудничество в сфере вакцин для борьбы с коронавирусом нового типа; во-вторых, необходимо усилить сплочённость и сотрудничество в борьбе с политическим вирусом, — заявил министр на встрече в Ташкенте со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Китайский чиновник убеждён, что КНР и Россия должны вместе отстаивать авторитет науки и решительно выступать против вмешательства извне во внутренние дела. Ван И добавил, что международному сотрудничеству по борьбе с вирусом следует пройти длинный путь, поскольку инфекция по-прежнему распространяется по всему миру.

Вопрос происхождения коронавирусной инфекции продолжает волновать мировое сообщество. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что не стал бы исключать вероятность искусственного происхождения вируса. Американские учёные некоторое время назад сообщили, что нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса. Они утверждают, что SARS-CoV-2 обладает генетическим следом, которого нет у естественного вируса. Директор национальной разведки США Эврил Хейнс в апреле заявила, что считает утечку из лаборатории Китая одним из возможных вариантов появления коронавируса.

В Пекине неоднократно подчёркивали, что теории об искусственном происхождении коронавирусной инфекции являются бездоказательными. Учёные и чиновники из КНР уверенно отрицают вину своей страны за пандемию.